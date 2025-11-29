В Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность
- 29 ноября, 2025
- 13:25
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурная погода.
Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в первой половине дня местами возможен моросящий дождь, ночью и утром - туман. Ожидается юго-восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 9-12, днем – 14-17 градусов тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью – 80-85%, днем - 70-75%.
В регионах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. В некоторых восточных районах ночью и утром возможны моросящие дожди, местами - туман, с преобладанием восточного ветра.
Температура воздуха составит ночью 4-9, днем 13-16 тепла, в горах - ночью от 3 мороза до 2 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.