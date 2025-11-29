В Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурная погода.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в первой половине дня местами возможен моросящий дождь, ночью и утром - туман. Ожидается юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9-12, днем ​​– 14-17 градусов тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью – 80-85%, днем ​​- 70-75%.

В регионах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. В некоторых восточных районах ночью и утром возможны моросящие дожди, местами - туман, с преобладанием восточного ветра.

Температура воздуха составит ночью 4-9, днем ​​13-16 тепла, в горах - ночью от 3 мороза до 2 градусов тепла, днем ​​5-10 градусов тепла.