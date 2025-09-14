Ильхам Алиев Ассамблея Страхового союза Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Экология
    • 14 сентября, 2025
    • 12:37
    В Баку и на Абшероне ожидается пасмурная погода, в районах пойдет дождь

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в ночь с 14 на 15 сентября местами ожидается кратковременный дождь, возможны грозы. Умеренный северо-западный ветер утром сменится на северо-восточный.

    Температура воздуха ночью составит 16-18° тепла, днем - 22-25° тепла. Атмосферное давление понизится с 769 мм ртутного столба до 766 мм рт.ст. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем - 40-45%.

    В ряде районов Азербайджана временами ожидаются дожди и грозы. Днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 15-19° тепла, днем - 21-26° тепла, в горах ночью - 2-6° тепла, днем - 7-12° тепла.

