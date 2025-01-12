В Баку и на Абшероне наблюдается туманная погода

В Баку и на Абшеронском полуострове сегодня наблюдается туманная погода.

В Баку и на Абшеронском полуострове сегодня наблюдается туманная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, туман образовался в условиях малоградиентного поля атмосферного давления и на фоне распространения влажных воздушных масс со слабыми юго-восточными потоками с моря на прибрежные территории.

Туманная погода привела к ограничению видимости до 50-500 метров в Баку и на Абшероне, а также в Шахбузе, Нахчыване, Джульфе, Губе, Гусаре, Сабирабаде, Евлахе, Джафархане, Нефтчале и Шабране.