О нас

В Баку и на Абшероне наблюдается туманная погода

В Баку и на Абшероне наблюдается туманная погода В Баку и на Абшеронском полуострове сегодня наблюдается туманная погода.
Экология
12 января 2025 г. 14:36
В Баку и на Абшероне наблюдается туманная погода

В Баку и на Абшеронском полуострове сегодня наблюдается туманная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, туман образовался в условиях малоградиентного поля атмосферного давления и на фоне распространения влажных воздушных масс со слабыми юго-восточными потоками с моря на прибрежные территории.

Туманная погода привела к ограничению видимости до 50-500 метров в Баку и на Абшероне, а также в Шахбузе, Нахчыване, Джульфе, Губе, Гусаре, Сабирабаде, Евлахе, Джафархане, Нефтчале и Шабране.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakıda və Abşeron yarımadasında dumanlı hava şəraiti müşahidə olunur

Самое читаемое

Расшифрованные материалы черных ящиков упавшего близ Актау самолета доставят в Астану
Расшифрованные материалы "черных ящиков" упавшего близ Актау самолета доставят в Астану
7 января 2025 г. 13:40
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
7 января 2025 г. 18:45
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
10 января 2025 г. 05:49
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
7 января 2025 г. 14:11
Предварительный отчет о причинах авиакатастрофы в Актау будет обнародован в конце января
Предварительный отчет о причинах авиакатастрофы в Актау будет обнародован в конце января
5 января 2025 г. 16:28
Внесена ясность в вопрос о сносе ресторана Шуша
Внесена ясность в вопрос о сносе ресторана "Шуша"
8 января 2025 г. 20:44
Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные осадки
Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные осадки
6 января 2025 г. 13:21
На суде по делу французского шпиона Мартина Райана зачитан обвинительный акт
На суде по делу французского шпиона Мартина Райана зачитан обвинительный акт
7 января 2025 г. 11:54
G1: ВВС Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося самолета AZAL
G1: ВВС Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося самолета AZAL
7 января 2025 г. 00:48
AZAL приостанавливает все полеты по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределенный срок
AZAL приостанавливает все полеты по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределенный срок
8 января 2025 г. 20:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi