    В Баку и на Абшероне 22 января ожидается ясная погода

    Экология
    • 21 января, 2026
    • 13:03
    В Баку и на Абшероне 22 января ожидается ясная погода

    В Азербайджане 22 января ожидается ясная погода без осадков.

    Как собщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Будет преобладать юго-западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 0-3 градуса мороза, днем 5-8 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 770 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 80-85%, днем 55-65%.

    Ночью и утром на дорогах возможен гололед.

    В районах Азербайджана также осадков не ожидается. Местами возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-7 градусов мороза, днем 4-7 градусов тепла, в горах ночью 5-10, в высокогорных районах 17-22, днем 2-6 градусов мороза.

    Sabah hava yağmursuz olacaq - PROQNOZ

    Лента новостей