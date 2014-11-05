В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ 6 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать переменная облачность, в основном без осадков.

Об этом Report сообщили в национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана. В дневные и вечерние часы местами будет слабый туман. Ветер северо-западный, умеренный.

Температура воздуха ночью составит 3-6, днем 9-14 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется выше нормы 769 мм рт. ст., относительная влажность ночью составит 80-90%, днем - 60-70%.

На остальной территории Азербайджана без осадков, в Лянкорано-Астаринской зоне ожидается морось. Ночью и утром местами туман. Ветер западный.

Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью 4-9 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла, на высокогорных территориях ночью 13-18, днем 0-5 градусов мороза.