В Баку два пляжа признаны непригодными для купания - МОНИТОРИНГ

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ "По результатам мониторинга образцов морской воды, на Абшеронском полуострове непригодными для купания признаны Шиховский пляж в Сабаильском районе и Сахиловский пляж в Гарадагском районе".

Об этом Report заявил заведующий отделом санитарии и гигиены Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Зияддин Кязымов.

По его словам, на остальных пляжах морская вода соответствует стандартам: "Уровень кишечных палочек в образцах воды, взятых на двух этих пляжах, чрезмерно высок. Поэтому купаться здесь не рекомендуется".

Таким образом, в связи с двумя вышеуказанными пляжами принятое в 2010 году решение №83 было оставлено в силе.

Отметим, что к мониторингам приступили с 16-го мая. Проверки ведутся Республиканским центром гигиены и эпидемиологии совместно с Управлением комплексного экологического мониторинга Каспия (УКЭМК) министерства экологии и природных ресурсов.