В Баку пересадят 1 650 деревьев

В Баку на территории от улицы Академика Гасана Алиева до улицы Музаффара Нариманова планируется пересадить 1 650 деревьев.

В Баку на территории от улицы Академика Гасана Алиева до улицы Музаффара Нариманова планируется пересадить 1 650 деревьев.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства экологической экспертизы Мирсалам Ганбаров на общественных слушаниях касательно новой госпрограмме по транспортной инфраструктуре.

Он отметил, что 586 из этих деревьев будут высажены на участке от станции метро "Улдуз" до рынка Кешля (2 км).

"На территории Академии службы госбезопасности будет высажено 74 дерева, на территории ресторана перед рынком Кешля - 170 деревьев, от улицы Алияра Алиева до начала улицы Академика Гасана Алиева - 820 деревьев", - добавил Ганбаров.