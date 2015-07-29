Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ 30 июля в Баку ожидается 40 градусов тепла.

Об этом Report сообщили из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

По информации, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, будет преобладать слабый северный ветер.

Ночью температура воздуха составит 23-26, днем 35-38, местами 40 градусов тепла.

В районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 21-26, днем 35-40, местами 42 градуса тепла, в горах ночью 16-21, днем 28-33 градуса тепла.