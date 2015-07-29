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    В Баку ожидается 40 градусов тепла

    В Азербайджане столбики термометров поднимутся до 42 градусов тепла

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ 30 июля в Баку ожидается 40 градусов тепла.

    Об этом Report сообщили из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

    По информации, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, будет преобладать слабый северный ветер.

    Ночью температура воздуха составит 23-26, днем 35-38, местами 40 градусов тепла.

    В районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются. Прогнозируется восточный ветер.

    Ночью температура воздуха составит 21-26, днем 35-40, местами 42 градуса тепла, в горах ночью 16-21, днем 28-33 градуса тепла.

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