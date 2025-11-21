В Баку 22 ноября прогнозируется до 20°C тепла
Экология
- 21 ноября, 2025
- 12:30
В Баку и на Абшеронском полуострове 22 ноября ожидается преимущественно сухая погода.
Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в столице и на Абшероне в субботу ожидается переменная облачность, временами пасмурная погода, существенных осадков не прогнозируется. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман.
Температура воздуха составит: ночью - 9–14°C, днем - 16–20°C. Атмосферное давление - 770 мм рт. ст. Относительная влажность ночью достигнет 80–85%, днём - 70–75%.
В районах Азербайджана также ожидается преимущественно сухая погода, местами туман. Будет преобладать восточный ветер.
Температура воздуха: ночью - 5–10°C, днем - 17–21°C; в горных районах - 1–6°C ночью и 12-17°C днём.
