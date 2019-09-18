В Азербайджане завершен проект ЕС по мониторингу качества воздуха

В Азербайджане завершился трехлетний Twinning проект Европейского союза по мониторингу качества воздуха.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЕС, Финский метеорологический институт руководил проектом ЕС по модернизации систем мониторинга качества воздуха, оказанию поддержки в приобретении новых станций контроля качества воздуха и обучения персонала.

Бенефициаром проекта было министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана. В проекте также приняли участие Агентство окружающей среды Австрии и Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Бюджет проекта составил 1,4 млн. евро.

В рамках проекта был разработан подробный план модернизации систем мониторинга качества воздуха в Азербайджане. Реализация плана была начата во время проекта, и в течение 2019-2020 годов будут приобретены пять новых станций контроля качества воздуха. В планах на будущее - приобретение 25 новых станций.

Кроме того, в Азербайджане был установлен датчик качества воздуха финской компании Vaisala.