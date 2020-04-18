В Азербайджане в воскресенье ожидается 25 градусов тепла

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 19 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Местами будет туман, умеренный юго-западный ветер днем перейдет в умеренный северо-западный.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 9-12, днем 16-19 градусов тепла, в Баку ночью будет 9-12, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 45-50%.

19 апреля ночью и вечером в горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются осадки, местами прогнозируется туман. Скорость западного ветра увеличится на отдельных территориях.

Ночью температура воздуха составит 7-11, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью 2-7, днем 10-15 градусов тепла.