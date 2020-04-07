​В Азербайджане сохранятся осадки

Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, до полудня 7 апреля на территории страны наблюдались нестабильные погодные условия, в некоторых местах дул сильный северо-западный ветер, в большинстве районов выпал дождь, в горных местностях – снег.

Скорость западного ветра в Нафталане усилилась до 32 м/с, Нефтчале - 28 м/с, Барде - 26 м/с, Сальяне, Тертере - 23 м/с, Хачмазе – 22 м/с, Газымамеде, Товузе - 20 м/с, Агстафе, Шемкире, Агдаме - 18 м/с, Мингячевире - 16 м/с, Баку - 28 м/с, Маштаге - 26 м/с, острове Чилов, Сумгайыте - 24 м/с, Нефтяных камнях - 21 м/с.

Количество выпавших осадков составило: в Огузе - 41 мм (42% месячной нормы), Балакене - 36 мм (35% месячной нормы), Астаре - 32 мм, Габале - 26 мм (24% месячной нормы), Шеки, Ярдымлы - 22 мм, Дастафурчае (Дашкесан), Лянкяране - 19 мм, Гянджачай-Гадамише (Дашкесан), Сарыбаше (Гах) - 18 мм, Кюрекчае (Гёйгёле), Дашкесане - 17 мм, Кишчае (Шеки) - 15 мм, Шемкирчае, Галакенде (Гедабек), Исмаиллы - 14 мм, Киране (Товуз), Гёйгёле - 13 мм, Загатале, Нахчыване - 12 мм, Лерике, Шахбузе, Агдаме, Гедабеке - 11 мм, Садареке, Агдере (Ордубад), Шамахе, Мингячевире - 10 мм, Шаруре, Гёйчае - 9 мм, Шамкире – 8 мм, Сальяне, Кюрдамире, Билясуваре, Дашкесане (Газахе), Тертере - 7 мм, Нафталане, Барде - 6 мм, Нефтчале - 4 мм, Зардабе, Ордубаде - 3 мм, Хыналыге, Шахдаге - 2 мм, Гусаре, Халтане, Гырызе, Имишли, Сабирабаде, Джафархане - 1 мм.

Высота снежного покрова в Ярдымлы составила 4 см, Шахдаге, Сарыбаше, пункте Киран (Товуз), Хыналыге – 2 см, Гырызе – 1 см.

Осадки на территории страны сохранятся до 9 апреля, в некоторых местах ожидается дождь, в горных местностях – снег, местами интенсивный.