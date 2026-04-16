Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию

16 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана прибыл с рабочим визитом в Турцию для участия в 5-м Анталийском дипломатическом форуме.

Как передает корреспондент Report, в международном аэропорту Антальи президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встречали губернатор города Анталья Хулуси Шахин и другие официальные лица.