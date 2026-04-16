İlham Əliyev Türkiyəyə işgüzar səfər edib
- 16 aprel, 2026
- 14:50
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dəvəti ilə 5-ci Antalya Diplomatiya Forumunda iştirak etmək üçün aprelin 16-da Türkiyəyə işgüzar səfər edib.
"Report"un Türkiyəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, Antalya Beynəlxalq Hava Limanında Prezident İlham Əliyevi və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Antalya şəhərinin valisi Hulusi Şahin və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar.
18:07
Foto
"Cəbrayıl" klubunun futbolçuları üçün danışılmış oyunlara qarşı maarifləndirici sessiya keçirilibFutbol
18:01
Azərbaycan Mərkəzi Bankının departamentlərindən birinin adı dəyişdirilibMaliyyə
18:00
BMT-nin Vyana ofisində WUF13 ilə bağlı tədbirlər keçirilibİnfrastruktur
17:58
Azərbaycan şirkəti nizamnamə kapitalını 14 milyon manatdan çox azaldırBiznes
17:56
Foto
Mətbuat Şurasına üzvlük haqlarının ödənilməsində yaranan problem müzakirə olunubMedia
17:54
Azərbaycanlı cüdoçu Əhməd Yusifov: "Hədəfim bürünc medalı qızıla çevirməkdir"Fərdi
17:52
Foto
Turan Bayramov Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-14Fərdi
17:46
"International" BOKT-un səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcəkMaliyyə
17:40