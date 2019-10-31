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Кабмину Азербайджана представлен законопроект о введении платы за полиэтиленовые пакеты

В Азербайджане планируется введение платы за полиэтиленовые пакеты

"Предложения по ограничению использования полиэтиленовых пакетов низкой плотности в Азербайджане после согласования с соответствующими органами был представлен Кабинету министров".

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев сказал на пресс-конференции в штабе партии "Ени Азербайджан".

Министр сообщил, что проект документа, связанный с введением платы за полиэтиленовые пакеты толщиной 15-50 микрон, находится на стадии согласования.

М.Бабаев напомнил, что предпринимаются меры по постепенному ограничению широко используемых полиэтиленовых пакетов и расширению использования альтернативных материалов.

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