В Азербайджане ожидаются сильный ветер, дожди и град

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 20 июня.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков.

Прогнозируется временами усиливающийся северный ветер. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-24, днем 30-34 градусов тепла, в Баку ночью 22-24, днем 32-34 градуса тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 749 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 60-65%, днем 40-45%.

На пляжах Абшерона будет преобладать северо-западный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя и в Загульбе) составит 21-22, на южных пляжах (в Тюркян, Говсаны, на Сахиле и Шихово) - 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных районах ожидаются грозы, кратковременные осадки, град. Утром в горах ожидается туман, в отдельных местах будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 34-39 градусов тепла, ночью в горах будет 12-17, днем 20-25 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 20-21 июня на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся северный ветер, что является благоприятным фактором для метеочувствительных людей.