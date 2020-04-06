В Азербайджане ожидаются осадки, сильный ветер

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки, туман.
Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, сильный северо-западный ветер днем сравнительно стихнет.
Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8, днем 8-10 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 770 мм до 775 мм ртутного столба. Ночью и днем относительная влажность составит 75-85%.
В районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, в горных территориях - снег.
Местами осадки могут принять интенсивный характер. Временами ожидается туман. Ночью и утром скорость западного ветра местами усилится.
Ночью температура воздуха составит 3-6, днем 7-10 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 2-5 градусов тепла.