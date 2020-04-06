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В Азербайджане ожидаются осадки, сильный ветер

В Азербайджане ожидаются осадки, сильный ветер

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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки, туман.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, сильный северо-западный ветер днем сравнительно стихнет. 

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 770 мм до 775 мм ртутного столба. Ночью и днем относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, в горных территориях - снег. 

Местами осадки могут принять интенсивный характер. Временами ожидается туман. Ночью и утром скорость западного ветра местами усилится. 

Ночью температура воздуха составит 3-6, днем 7-10 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 2-5 градусов тепла.

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