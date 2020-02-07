В Азербайджане ожидается снег, похолодает на 15 -18 градусов

"После наблюдающихся последние несколько дней аномально теплых дней в ночь с 7-го на 8-ое февраля погодные условия резко изменятся, в Баку и на Абшеронском полуострове южный ветер перейдет в сильный северный ветер".

Как сообщает Report, об этом заявила директор Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

По ее словам, с 9-го февраля по вторую половину дня 10 февраля максимальная скорость ветра составит 30-35 м/с, на некоторых территориях 38-40 м/с: "В эти дни рекомендуем населению не парковать автомобили под деревьями, не проходить под строящимися зданиями, не оставлять пожилых и детей без присмотра. Ожидаемые 8 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове осадки 9 февраля перейдут в мокрый снег и снег, местами осадки могут принять интенсивный характер. По сравнению с предыдущими днями столбики термометров опустятся на 15 -18 градусов. Днем 9 февраля ожидается 0-3 градуса тепла, ближе к вечеру и в ночь на 10 февраля и утром ожидается 0-4 градуса мороза. В ночью с 9-го на 10-ое февраля и в ночь с 10-го на 11-ое февраля утром и ночью возможен гололед".

"С вечера 7 февраля по 11 февраля начиная с северных и западных районов ожидаются переменные осадки, мокрый снег и снег. На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер. Западный ветер временами усилится. По сравнению с предыдущими днями похолодает на 13-18 градусов. На дорогах ожидается гололед. С учетом ожидаемых изменений погодных условий, метеочувствительным людям рекомендуем относиться внимательнее к своему здоровью", - добавила У.Тагиева.