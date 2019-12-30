В Азербайджане обнародован прогноз погоды на январь

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на январь.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температурный режим будет близок к климатической норме, на некоторых территориях чуть выше нее.

Месячное количество осадков в основном будет близко к климатической норме, местами чуть выше нее.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 4-7 градусов тепла (ночью 3-7, в некоторые дни ожидается от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем 7-12 , в отдельные дни до 15-18 градусов тепла), что близко к климатической норме или чуть выше нее.

Месячное количество осадков в основном будет близко к климатической норме, местами чуть выше нее (норма 18-28 мм).

В Нахчыванской Автономной Республике среднемесячная температура воздуха составит от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла (ночью 4-9, в горных территориях 10-15 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла, в отдельные дни 0-3 градуса мороза), что близко к климатической норме, местами чуть выше нее.

Месячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 14-25 мм).

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, а также в Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кельбаджарском, Дашкесанском и Гедабекском районах среднемесячная температура воздуха составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла (ночью 0-5, в отдельные дни 6-11 градусов мороза, днем 4-9 градусов тепла, в некоторые дни 0-5 градусов мороза), что близко к климатической норме, местами чуть выше нее.

Месячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 16-24 мм).

В Гяндже, Газахском, Горанбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джабраильском районах среднемесячная температура воздуха составит 2-5 градусов тепла (ночью 2-7 градусов тепла, в отдельные дни 0-4 градуса мороза, днем 8-13, в отдельные дни 0-5 градусов тепла), что близко к климатической норме, местами чуть выше нее.

Месячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 10-32 мм).

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шемахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах среднемесячная температура воздуха составит 2-4 градуса тепла (ночью 0-5 градусов тепла, в некоторые дни 2-7, в высокогорьях 13-18 градусов мороза,днем 7-12, в некоторые дни 0-5 градусов тепла), что близко к климатической норме, местами чуть выше нее.

Месячное количество осадков будет близко к климатической норме, местами чуть выше нормы (норма 22-49 мм).

В Центральных низменных районах: Мингячевире, Евлахском, Гёйчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском и Нефтчалинском районах среднемесячная температура воздуха составит 4-7 градусов тепла (ночью 2-7 градусов тепла, в отдельные дни 0-5 градусов мороза, днем 8-13 градусов тепла, в отдельные дни до 5 градусов тепла), что близко к климатической норме, местами чуть выше нее.

Месячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 17-30 мм).

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах среднемесячная температура воздуха составит 5-7 градусов тепла (ночью 3-8, в горах 0-5 градусов тепла, в некоторые дни 5-10 градусов мороза, днем 7-12, в некоторые дни 1-4 градуса тепла), что близко к климатической норме, местами чуть выше нее.

Месячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 63-98 мм).