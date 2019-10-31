В Азербайджане готовится программа утилизации непригодных автомобилей

"В настоящее время среди более 1 млн. 402 тыс. транспортных средств у 35% дата производства выше 10 лет, 23% - 20 лет, 19,1% - 30 лет".
Как передает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев сказал на пресс-конференции в штабе партии "Ени Азербайджан".
Министр сказал, что по сравнению с 2016 годом в 2018 году ввоз в Азербайджан автомобилей вырос больше чем в 5 раз: "Интенсивно идет старение автомобильного парка".
М.Бабаев отметил, что для снижения вредного влияния на атмосферу в транспортном секторе было бы эффективно обновить автопарк страны, внедрить различные налоги, таможенные льготы, субсидии, поощряющие расширение использования экологически чистых транспортных средств.
Он добавил, что для списания устаревших, технически небезопасных и непригодных с экологической точки зрения транспортных средств, улучшения в стране экологической ситуации, а также стимуляции местного автомобильного производства Министерством экономики готовится программа утилизации транспортных средств.
Министр подчеркнул, что с целью обезвреживания вредных выбросов в атмосферу в крупных городах страны в около 500 крупных объектах общепита обеспечено применение очистительных установок.
Samirə AbdullayevaАвтор новости