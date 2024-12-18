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В Азербайджане зимой средняя температура воздуха будет близка к многолетней норме

В Азербайджане зимой средняя температура воздуха будет близка к многолетней норме В зимний сезон в Азербайджане средняя температура воздуха будет близка к многолетней норме.
Экология
18 декабря 2024 г. 12:14
В Азербайджане зимой средняя температура воздуха будет близка к многолетней норме

В зимний сезон в Азербайджане средняя температура воздуха будет близка к многолетней норме.

Об этом Report сообщил начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.

Он отметил, что количество осадков прогнозируется близко к норме, а местами чуть меньше.

По словам Махмудова, анализ многолетних метеорологических данных в Азербайджане показывает, что из-за климатических особенностей зимнего сезона территория страны чаще подвергается воздействию холодных арктических воздушных потоков в январе и феврале.

"Поэтому, хотя зимний сезон ожидается относительно мягким, не исключено, что в отдельные периоды погодные условия будут морозными и снежными", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Qışda Azərbaycanda havanın orta temperaturu çoxillik normaya yaxın olacaq

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