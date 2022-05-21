В Азербайджане завтра температура воздуха прогреется до 29°

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье, 22 мая.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье, 22 мая.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменчивая облачность, в основном без осадков.

Будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-15°, днем - 19-23° тепла. В Баку ночью будет 13-15°, днем - 21-23° тепла. Атмосферное давление понизится с 762 мм до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75 %.

В районах Азербайджана в основном без осадков, утром ожидается туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем - 24-29° тепла, в горах ночью - 0-5°, днем - 11-16° тепла.