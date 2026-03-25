Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    В Азербайджане завтра ожидаются осадки, грозы и град

    Экология
    • 25 марта, 2026
    • 13:13
    В Азербайджане завтра ожидаются осадки, грозы и град

    В Азербайджане 26 марта местами ожидаются осадки.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами возможны осадки, не исключается туман. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

    Температура воздуха ночью составит 7-9, днем - 12-17° тепла. Атмосферное давление - 754 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 80-90%.

    В регионах прогнозируются переменные осадки, ночью и вечером в отдельных местах - интенсивные, возможны грозы и град, в горных районах выпадет снег. Ночью и утром не исключается туман. Ветер западный, умеренный.

    Температура воздуха ночью составит 7-11, днем - 15-20, в горах ночью 0-5, днем - 7-12° тепла.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии
    Sabah bəzi rayonlara yağış yağacaq
    Последние новости

    13:41

    Орбан: Венгрия приостанавливает поставки газа в Украину

    Другие страны
    13:37

    Алексей Лихачев: Ситуация на АЭС "Бушер" в Иране развивается по негативному сценарию

    В регионе
    13:28

    В Азербайджане за сутки задержаны четверо подозреваемых в мошенничестве

    Происшествия
    13:25

    Линь Цзянь: Пекин поддерживает любые шаги по деэскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    13:13

    В Азербайджане завтра ожидаются осадки, грозы и град

    Экология
    13:12

    Новак: Нужны срочные меры для обеспечения топливом рынка РФ

    Другие страны
    13:03

    Минобороны Ирака: Семь военных погибли в результате авиаудара по госпиталю в Анбаре

    Другие страны
    12:59

    Байрактар: Кризис на Ближнем Востоке не угрожает энергобезопасности Турции

    В регионе
    12:53

    EPDK: Поставки газа из Азербайджана в Сирию в январе превысили 105 млн кубометров

    Энергетика
    Лента новостей