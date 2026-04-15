В Азербайджане завтра ожидаются кратковременные осадки
Экология
- 15 апреля, 2026
- 13:35
В Азербайджане 16 апреля местами ожидаются кратковременные осадки.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако днем в некоторых местах возможен небольшой дождь. Юго-западный ветер утром сменится северо-восточным. Температура воздуха ночью составит 8-10° тепла, днем - 15-18°.
В регионах страны ожидается преимущественно без осадков. Однако днем в отдельных местах возможны кратковременные осадки, грозы и град, в горах - снег. Местами туман. Ветер западный, умеренный.
Температура воздуха составит ночью - 5-9° тепла, днем - 16-21°, в горах ночью от 5° до 10° мороза, днем от 1° мороза до 3° тепла.
