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В Азербайджане завтра ожидаются дожди

В Азербайджане завтра ожидаются дожди 7 декабря в Баку и регионах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди.
Экология
6 декабря 2024 г. 12:57
В Азербайджане завтра ожидаются дожди

7 декабря в Баку и регионах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди.

Как передает Report, об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать пасмурная погода. В некоторых местах ожидаются кратковременные дожди. Северо-западный ветер днем ​​сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 6-8° тепла, днем ​​- 8-11° тепла. Атмосферное давление составит 775 мм рт.ст., относительная влажность - 70-80%.

В регионах Азербайджана в основном будет без осадков, однако в некоторых восточных районах днем пройдут дожди. Местами будет туман. В некоторых восточных регионах усилится восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6° тепла, днем ​​- 8-13° тепла, в горах ночью - 6-11° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for December 7
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