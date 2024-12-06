В Азербайджане завтра ожидаются дожди

7 декабря в Баку и регионах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди.

7 декабря в Баку и регионах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди.

Как передает Report, об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать пасмурная погода. В некоторых местах ожидаются кратковременные дожди. Северо-западный ветер днем ​​сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 6-8° тепла, днем ​​- 8-11° тепла. Атмосферное давление составит 775 мм рт.ст., относительная влажность - 70-80%.

В регионах Азербайджана в основном будет без осадков, однако в некоторых восточных районах днем пройдут дожди. Местами будет туман. В некоторых восточных регионах усилится восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6° тепла, днем ​​- 8-13° тепла, в горах ночью - 6-11° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла.