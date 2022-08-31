В Азербайджане завтра истекает срок моратория на рыбную ловлю

Мораторий на рыбную ловлю, введенный 1 мая из-за начала сезона нереста, истекает 1 сентября.

Мораторий на рыбную ловлю, введенный в Азербайджане 1 мая из-за начала сезона нереста, истекает 1 сентября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на совместное заявление Государственной службы экологической безопасности и Управления полиции на водном транспорте.

Обе структуры доводят до сведения граждан, желающих заниматься промышленным рыболовством, что при ловле рыбы следует использовать только рыболовные снасти, не запрещенные законодательством.

Лица, которые во время охоты используют ядовитые, химические и взрывчатые вещества, а также синтетические сети, электротоки, острые крючки и другие запрещенные инструменты, будут привлечены к уголовной ответственности Управлением полиции на водном транспорте.

Лица, желающие заниматься промышленным рыболовством, должны обратиться в центр Службы ASAN №5 и получить соответствующее разрешение.