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В Азербайджане выпустили мальков лосося в Каспийское море

В Азербайджане выпустили мальков лосося в Каспийское море В целях увеличения популяции рыб в естественных водоемах Азербайджана, обеспечения устойчивого развития водных биоресурсов Каспийского моря и поощрения важности сохранения рыбных ресурсов, в Сиязаньском районе были выпущены мальки лососей.
Экология
1 апреля 2023 г. 20:29
В Азербайджане выпустили мальков лосося в Каспийское море

В целях увеличения популяции рыб, обеспечения устойчивого развития водных биоресурсов Каспийского моря и поощрения важности сохранения рыбных ресурсов, в Сиязаньском районе были выпущены мальки лосося.

Как сообщил Report начальник Службы охраны биологического разнообразия Фируддин Алиев, выпуск мальков на этот раз проводился с участием должностных лиц Министерства экологии и природных ресурсов и представителей общественных организаций.

Глава Службы отметил, что за последние два года было выпущено до 3 млн. мальков карповых, осетровых и лососевых рыб.

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