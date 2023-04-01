В Азербайджане выпустили мальков лосося в Каспийское море

В целях увеличения популяции рыб в естественных водоемах Азербайджана, обеспечения устойчивого развития водных биоресурсов Каспийского моря и поощрения важности сохранения рыбных ресурсов, в Сиязаньском районе были выпущены мальки лососей.

В целях увеличения популяции рыб, обеспечения устойчивого развития водных биоресурсов Каспийского моря и поощрения важности сохранения рыбных ресурсов, в Сиязаньском районе были выпущены мальки лосося.

Как сообщил Report начальник Службы охраны биологического разнообразия Фируддин Алиев, выпуск мальков на этот раз проводился с участием должностных лиц Министерства экологии и природных ресурсов и представителей общественных организаций.

Глава Службы отметил, что за последние два года было выпущено до 3 млн. мальков карповых, осетровых и лососевых рыб.