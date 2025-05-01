В Азербайджане вступил в силу мораторий на вылов рыбы

В Азербайджане в связи с периодом нереста рыб с 1 мая 2025 года во всех водоемах страны вводится мораторий на вылов рыбы.

В Азербайджане в связи с периодом нереста рыб с 1 мая 2025 года во всех водоемах страны вводится мораторий на вылов рыбы.

Как сообщает Report, мораторий продлится до 1 сентября.

Физические и юридические лица, занимающиеся промышленным рыбным промыслом, обязаны до 1 мая полностью изъять рыболовные орудия из всех природных водоёмов. В противном случае их хранение в водоёмах будет считаться нарушением закона, и к нарушителям будут применены дисциплинарные меры в соответствии с законодательством.

Лица, нарушающие правила вылова рыбы и других водных биоресурсов, в том числе осуществляющие незаконный вылов, несут ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Азербайджанской Республики.

С целью предотвращения незаконной рыбалки сотрудники Службы экологической безопасности и Службы охраны биологического разнообразия Министерства экологии и природных ресурсов, а также Управления полиции на водном транспорте МВД регулярно проводят контрольные мероприятия во внутренних водоёмах страны и принимают меры в отношении лиц, занимающихся незаконным выловом рыбы.