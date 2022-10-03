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В Азербайджане воздух прогреется до 32 градусов

В Азербайджане воздух прогреется до 32 градусов 4 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
3 октября 2022 г. 12:46
В Азербайджане воздух прогреется до 32 градусов

4 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 19-21°, днем ​​25-28° тепла. В Баку ночью 19-21°, днем 26-​​28° градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность – 55-65%.

Завтра в районах Азербайджана осадков не ожидается, ночью и утром местами вероятен туман, ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-19°, днем ​​28-32° тепла, в горах ночью 3-8°, днем ​​15-19° тепла.

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