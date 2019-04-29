В Азербайджане воздух прогреется до 28 градусов

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 30 апреля.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако утром в некоторых местах будет слабый туман, возможна изморось. Будет преобладать юго-восточный ветер.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 12-17, днем 20-25 градусов тепла, в Баку ночью 14-16, днем 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 761 мм ртутного столба, относительная влажность 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако ночью и утром местами ожидаются кратковременные осадки. В предгорных районах возможен град. Ночью и утром в отдельных местах ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 9-14, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 30 апреля и 1 мая на Абшеронском полуострове ожидаются комфортные температурные условия, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.