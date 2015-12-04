​В Азербайджане вновь ожидаются осадки

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Завтра в отдельных частях Баку и Абшеронского полуострова ожидаются осадки.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 5 декабря в отдельных частях Баку и Абшеронского полуострова ожидаются осадки. Прогнозируется переменная облачность. Будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого в ночные часы возрастет.

Ночью в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается 1-3, днем 6-9 градусов тепла.

В северных и восточных районах Азербайджана прогнозируются осадки, мокрый снег и снег, которые во вторую половину дня постепенно прекратятся.

Местами ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла. В горах ночью 5-10 градусов мороза, днем от 2-х градусов мороза до 3-х градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, ожидаемые 5-7 декабря слабые колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут сравнительно благоприятны для метеочувствительных людей.