В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое предупреждение

Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с ожидаемыми 8-9 октября ветреными погодными условиями.

Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с ожидаемыми 8-9 октября ветреными погодными условиями.

Как сообщили Report в службе, в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра временами будет достигать 13,9-20,7 м/с.

В Нахчыване, Джульфе, Мингячевире, Барде, Евлахе, Тертере, Агстафе, Геранбое, Самухе, Гяндже, Газахе, Товузе, Шамкире, Гобустане, Нафталане, Ширване, Сальяне, Гаджигабуле, Хызы, Сиязане, Хачмазе, Шабране временами будет дуть западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.