О нас

В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое предупреждение

В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое предупреждение Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с ожидаемыми 8-9 октября ветреными погодными условиями.
Экология
7 октября 2024 г. 16:41
В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое предупреждение

Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с ожидаемыми 8-9 октября ветреными погодными условиями.

Как сообщили Report в службе, в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра временами будет достигать 13,9-20,7 м/с.

В Нахчыване, Джульфе, Мингячевире, Барде, Евлахе, Тертере, Агстафе, Геранбое, Самухе, Гяндже, Газахе, Товузе, Шамкире, Гобустане, Нафталане, Ширване, Сальяне, Гаджигабуле, Хызы, Сиязане, Хачмазе, Шабране временами будет дуть западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Növbəti iki gündə güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Самое читаемое

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
3 октября 2024 г. 13:05
Футболист Реала Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
Футболист "Реала" Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
6 октября 2024 г. 09:21
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
2 октября 2024 г. 12:30
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
6 октября 2024 г. 14:22
Элин Сулейманов ответил на необоснованные обвинения, направленные против Азербайджана
Элин Сулейманов ответил на необоснованные обвинения, направленные против Азербайджана
7 октября 2024 г. 08:23
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
1 октября 2024 г. 12:49
Завтра в Баку воздух прогреется до 26 градусов тепла
Завтра в Баку воздух прогреется до 26 градусов тепла
6 октября 2024 г. 12:35
Иран нанес удары по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире израильской разведслужбы
Иран нанес удары по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире израильской разведслужбы
2 октября 2024 г. 03:20
Эрдоган: Турция может быть втянута в войну на Ближнем Востоке
Эрдоган: Турция может быть втянута в войну на Ближнем Востоке
1 октября 2024 г. 17:17
В Иране вновь произошло землетрясение 
В Иране вновь произошло землетрясение 
4 октября 2024 г. 13:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi