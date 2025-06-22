В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое и оранжевое предупреждение

Национальная служба гидрометеорологии объявила жёлтое и оранжевое предупреждение в связи с ожидаемыми ветреной погодой в Баку и на Апшеронском полуострове, а также в некоторых регионах страны в период с 22 по 24 июня.

Национальная служба гидрометеорологии объявила жёлтое и оранжевое предупреждение в связи с ожидаемыми ветреной погодой в Баку и на Апшеронском полуострове, а также в некоторых регионах страны в период с 22 по 24 июня.

Как сообщили Report в Службе, в Нахчыванской Автономной Республике, а также в районах Шамкир, Самух, Гёйгёль, Гедабей, Огуз, Шамахы, Ширван, Агсу, Габала, Исмаиллы, Сальян, Джалилабад, Билясувар, Лерик, Ярдымлы, Астара, Лянкяран, Масаллы, Шабран, Хачмаз, Куба, Гусар, Хызы, Сиазань, Агдам, Агджабеди, Имишли, Зердаб, Кюрдамир, Бейлаган, Саатлы, Сабирабад, Гёйчай, Учар, Агдаш, Кельбаджар, Лачын, Зангелан, Физули, Шуша, Ходжавенд, Ханкенди, Агдере, Джебраил, Кубатлы временами будет дуть северо-западный ветер, скорость которого составит 13,9–20,7 м/с.

В Баку и на Апшеронском полуострове, а также в районах Шеки, Балакен, Гах, Закатала, Геранбой, Нафталан, Мингечаур, Дашкесан, Евлах, Барда, Тертер, Гянджа, Казах, Агстафа, Товуз, Гобустан, Нефтчала, Хаджикабул временами ожидается северо-западный ветер, скорость которого усилится до 20,8–28,4 м/с.