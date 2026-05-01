    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    В Азербайджане в субботу потеплеет до 26 градусов

    Экология
    • 01 мая, 2026
    • 12:44
    В Азербайджане в субботу потеплеет до 26 градусов

    2 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    Сообщается, что утром в некоторых местах возможен кратковременный небольшой дождь. Умеренный юго-западный ветер к вечеру сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.

    Температура воздуха ночью составит 10-13°, днем 16-20° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность - 60-70%.

    В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах ожидаются осадки. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные осадки, грозы, град. В отдельных местах временами прогнозируется туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 9-13°, днем 21-26° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 13-18° тепла.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии
    Azərbaycanda şənbə günü 26 dərəcə isti olacaq

