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В Азербайджане в ближайшие 3 дня будет преобладать нестабильная погода

В Азербайджане в ближайшие 3 дня будет преобладать нестабильная погода 15:55
Экология
7 февраля 2025 г. 16:07
В Азербайджане в ближайшие 3 дня будет преобладать нестабильная погода

В Азербайджане в ближайшие 3 дня будет наблюдаться нестабильная, дождливая и ветреная погода, в горных и предгорных районах ожидается снег, гололед.

Как сообщает Report, об этом сообщила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

"Рекомендуем гражданам быть осторожными в нестабильную и ветреную погоду, не стоять под высокими деревьями, и не оставлять под ними машины. Водителям рекомендуется быть внимательными и осторожными при движении из-за обледенения дорог в горных и предгорных районах. Неосторожность может привести к определенным инцидентам. Для предотвращения таких нежелательных случаев важно следовать предупреждениям синоптиков, их рекомендациям", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке ETSN: Yaxın 3 gündə qeyri-sabit, yağıntılı və küləkli hava şəraiti davam edəcək

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