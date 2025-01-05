О нас

В Азербайджане усилился ветер, в ряде районов наблюдается морозная погода

В Азербайджане усилился ветер, в ряде районов наблюдается морозная погода По данным на 12:00 5 января, погода на территории Азербайджана была преимущественно без осадков.
Экология
5 января 2025 г. 12:44
В Азербайджане усилился ветер, в ряде районов наблюдается морозная погода

По данным на 12:00 5 января, погода на территории Азербайджана была преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, в поселке Бина, на острове Чилов, в Гаджигабуле и Нефтчале наблюдался туман.

В соответствии с оранжевым предупреждением, западный ветер временами усиливался в Дашкесане до 23 м/с, а в соответствии с желтым предупреждением, скорость ветра в Огузе достигала 20 м/с, в Нафталане, Гобустане, Лерике - 18 м/с, в Шеки - 15 м/с.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 4 градуса тепла, в равнинных районах - 9 градусов тепла, в Нахчыванской АР - 10 градусов, в горных районах - 9 градусов мороза.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Küləyin sürəti artıb, bəzi rayonlarda şaxta qeydə alınıb - FAKTİKİ HAVA

Самое читаемое

Самолет Аэрофлота экстренно приземлился в Ташкенте
Самолет "Аэрофлота" экстренно приземлился в Ташкенте
30 декабря 2024 г. 10:09
И.о. президента Южной Кореи почтил память жертв авиакатастрофы Jeju Air
И.о. президента Южной Кореи почтил память жертв авиакатастрофы Jeju Air
30 декабря 2024 г. 10:00
Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
1 января 2025 г. 12:52
Михаил Кавелавшили: Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе
Михаил Кавелавшили: Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе
30 декабря 2024 г. 14:20
Минтранс Казахстана: Черные ящики упавшего у Актау самолета покажут всю картину авиакатастрофы
Минтранс Казахстана: Черные ящики упавшего у Актау самолета покажут всю картину авиакатастрофы
30 декабря 2024 г. 18:22
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
2 января 2025 г. 09:32
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
2 января 2025 г. 12:18
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
1 января 2025 г. 11:25
Пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау граждан Кыргызстана доставили в Бишкек
Пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау граждан Кыргызстана доставили в Бишкек
30 декабря 2024 г. 08:14
ХАМАС: Израиль отказывается предоставить карту вывода войск из сектора Газа
ХАМАС: Израиль отказывается предоставить карту вывода войск из сектора Газа
30 декабря 2024 г. 09:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi