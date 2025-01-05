В Азербайджане усилился ветер, в ряде районов наблюдается морозная погода

По данным на 12:00 5 января, погода на территории Азербайджана была преимущественно без осадков.

По данным на 12:00 5 января, погода на территории Азербайджана была преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, в поселке Бина, на острове Чилов, в Гаджигабуле и Нефтчале наблюдался туман.

В соответствии с оранжевым предупреждением, западный ветер временами усиливался в Дашкесане до 23 м/с, а в соответствии с желтым предупреждением, скорость ветра в Огузе достигала 20 м/с, в Нафталане, Гобустане, Лерике - 18 м/с, в Шеки - 15 м/с.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 4 градуса тепла, в равнинных районах - 9 градусов тепла, в Нахчыванской АР - 10 градусов, в горных районах - 9 градусов мороза.