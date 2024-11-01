В Азербайджане температура воздуха понизится на 7-10 градусов

С полудня 3 ноября и до вечера 4 ноября в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия.

С полудня 3 ноября и до вечера 4 ноября в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия.

Как сообщает Report, об этом заявила представитель Национальной службы гидрометеорологии Гюльнара Аббасова.

По ее словам, температура воздуха понизится на 7-10 градусов по сравнению с предыдущими днями, на территории страны ожидаются осадки.

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 3 ноября и до полудня 4 ноября ожидаются дожди, временами ливневого характера. В отдельных частях полуострова вероятны грозы.

"С вечера 3 ноября и до вечера 4 ноября в большинстве районов, начиная с северных и западных, ожидается нестабильная погода, временами возможны осадки и грозы. В Нахчыванской АР, Газах-Гянджинском, Губа-Гусарском, Балакян-Шекинском, Нагорно-Ширванском, Центрально-Аранском, Карабахском, Восточно-Зангезурском и Лянкяран-Астаринском регионах ожидаются интенсивные ливни, град, в горных и предгорных районах выпадет снег. Ожидается повышение уровня воды в реках, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа, а также Лянкяран-Астаринского региона возможны кратковременные паводки и сели", - подчеркнула представитель Службы.