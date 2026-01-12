Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Экология
    • 12 января, 2026
    • 17:09
    В Азербайджане температура воздуха понизится на 5-10°

    В Азербайджане с вечера 13 января до вечера 14 января ожидается неустойчивая погода, на фоне которой температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно снизится на 5-10°.

    Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в указанный период прогнозируются осадки и ухудшение погодных условий.

    В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 13 января до вечера 14 января ожидаются переменные осадки, в ночь с 13 на 14 января и днем 14 января осадки будут интенсивными, в пригородах возможен дождь с мокрым снегом.

    В регионах Азербайджана со второй половины дня 13 января, начиная с северных и западных районов, и до вечера 15 января прогнозируется неустойчивая погода с осадками, в горных и предгорных районах выпадет снег. В отдельных местах осадки примут интенсивный характер.

    В горных и предгорных районах ожидается гололед.

