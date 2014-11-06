В Азербайджане стартовал "Зеленый марафон"

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой стартовал марафон "Общереспубликанское озеленение".

Как сообщает Report, основная цель марафона заключается в предупреждении угроз, способствующих сокращению площадей зеленых насаждений и внесении вклада в охрану окружающей среды путем поощрения посадки деревьев.

Согласно проекту, планируется посадка деревьев в предстоящие два сезона (в ноябре и конце марта-начале апреля) и завершение марафона в начале мая.

Марафон будет регулярно освещаться на интернет-странице Общественного объединения IDEA (www.ideacampaign.az), на котором планируется размещение информации о количестве, местонахождении деревьев, посаженных в различных городах и районах в ходе его проведения, их фотоснимки и другие сведения.

Проект предусматривает посадку на территории страны более миллиона деревьев с участием исполнительной власти 76 районов и городов Азербайджанской Республики.

Общественное объединение IDEA со времени учреждения придавало особое значение охране и расширению площадей зеленых насаждений в нашей стране и реализовало ряд успешных проектов в этой области.