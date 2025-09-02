    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    В Азербайджане сократились подземные запасы пресной воды

    02 сентября, 2025
    В Азербайджане сократились подземные запасы пресной воды

    В Азербайджане подземные запасы пресной воды сократились с 10 млрд кубометров до порядка 8 млрд кубометров.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Службы государственного контроля за использованием и охраной водных ресурсов Рафиг Вердиев на панельной дискуссии в рамках церемонии закрытия Локальной молодежной конференции ООН по изменению климата LCOY Azerbaijan 2025.

    По его словам, в настоящее время запасы подземных пресных вод в Азербайджане составляют 8,4 млрд кубометров: "Тем самым возобновляемые запасы пресной воды страны доходят до 26,2 млрд кубометров, однако потери воды, поступающей из природных источников, достигают 25%".

    Вердиев отметил, что за последние 34 года сток воды, поступающей в страну по реке Кура, главной водной артерии Азербайджана, сократился на 9%:

    "Наибольшее снижение - 19% - наблюдалось в летний период. Годовое снижение наиболее заметно в нижнем течении Мингячевирского водохранилища. Этот показатель составил 28%".

    Azərbaycanın yeraltı şirin su ehtiyatları azalıb
    Azerbaijan reports decline in its underground freshwater resources drops

