В Азербайджане сохранится теплая погода

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в некоторых местах ожидается переменная облачность, вечером облачность усилится, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 6 октября в столице и на полуострове утром местами возможен слабый туман, изморось, прогнозируется южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 13-16°С, днем - 21-26°С, в Баку ночью будет 14-16°С, днем - 23-25°С.

Атмосферное давление составит 763 мм рт. ст., относительная влажность - ночью 70-80%, днем - 45-55%.

В районах Азербайджана завтра ожидается в основном безоблачная погода. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17°С, днем - 22-27°С, в горах ночью - 5-10°С, днем - 16-21°С.