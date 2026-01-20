Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    В Азербайджане снежная погода сохранится и завтра

    Экология
    20 января, 2026
    • 13:25
    В Азербайджане снежная погода сохранится и завтра

    В Баку и на Абшеронском полуострове 21 января ожидаются осадки в виде снега.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Днем осадки постепенно прекратятся. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер, который в дневные часы ослабнет.

    Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 1° тепла, днем - 2-4° тепла. Атмосферное давление повысится с 767 до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

    В районах Азербайджана местами ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, в отдельных местах интенсивные. Днем осадки постепенно прекратятся. В некоторых местах возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 2-6° мороза, днем - 3-6° тепла, в горах ночью 10-15, в высокогорных районах - 17-22, днем - 3-8° мороза.

    В горных и предгорных районах ожидается гололед.

