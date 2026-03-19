    В Азербайджане синоптики предупредили о грозах и граде 20 марта

    • 19 марта, 2026
    В западных районах Азербайджана 20 марта ожидаются осадки, в горах - снег.

    Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

    В отдельных местах прогнозируются интенсивные осадки, грозы и град.

    Ожидается повышение уровня воды в реках, возможны кратковременные селевые паводки на некоторых горных реках.

    Кроме того, объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с сильном ветром. Предупреждение распространяется на Хызы, Шабран, Хачмаз, Губу, Гусар, Сиязань, Гобустан, Гянджу, Дашкесан, Гедабек, Горанбой, Нафталан, Кяльбаджар, Лачын, Зангилан, Физули, Газах, Агстафу, Товуз, Ширван, Лерик, Ярдымлы, Евлах и Мингячевир. В этих районах ожидается северо-западный ветер со скоростью 13.9-20.7 м/с.

    Sabah bəzi rayonlarda güclü külək əsəcək, dolu düşəcək - XƏBƏRDARLIQ - YENİLƏNİB
    16:22

    Лидеры ЕС обсудят поддержку Украины на саммите в Брюсселе с участием Зеленского

    Другие страны
    16:21

    В Иране арестовали около 100 человек по подозрению в шпионаже в пользу Израиля

    Другие страны
    16:18

    Аппарат омбудсмена подготовил отчет о немусульманских кладбищах в Азербайджане

    Внутренняя политика
    16:01
    Фото

    В Ходжалы отметили праздники Новруз и Рамазан

    Внутренняя политика
    15:59

    Александр Лукашенко планирует визит в США

    Другие страны
    15:54

    Мерц: ЕС готов к урегулированию на Ближнем Востоке при прекращении боевых действий

    Другие страны
    15:53

    Доха выразила солидарность с Баку и странами Ближнего Востока на фоне атак Ирана

    Другие страны
    15:42

    В Азербайджане синоптики предупредили о грозах и граде 20 марта

    Экология
    15:39

    Азербайджан экстрадировал разыскиваемого гражданина Узбекистана

    Происшествия
