В Азербайджане синоптики предупредили о грозах и граде 20 марта
Экология
- 19 марта, 2026
- 15:42
В западных районах Азербайджана 20 марта ожидаются осадки, в горах - снег.
Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
В отдельных местах прогнозируются интенсивные осадки, грозы и град.
Ожидается повышение уровня воды в реках, возможны кратковременные селевые паводки на некоторых горных реках.
Кроме того, объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с сильном ветром. Предупреждение распространяется на Хызы, Шабран, Хачмаз, Губу, Гусар, Сиязань, Гобустан, Гянджу, Дашкесан, Гедабек, Горанбой, Нафталан, Кяльбаджар, Лачын, Зангилан, Физули, Газах, Агстафу, Товуз, Ширван, Лерик, Ярдымлы, Евлах и Мингячевир. В этих районах ожидается северо-западный ветер со скоростью 13.9-20.7 м/с.
