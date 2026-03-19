В Азербайджане синоптики предупредили о грозах и граде 20 марта

В западных районах Азербайджана 20 марта ожидаются осадки, в горах - снег.

Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В отдельных местах прогнозируются интенсивные осадки, грозы и град.

Ожидается повышение уровня воды в реках, возможны кратковременные селевые паводки на некоторых горных реках.

Кроме того, объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с сильном ветром. Предупреждение распространяется на Хызы, Шабран, Хачмаз, Губу, Гусар, Сиязань, Гобустан, Гянджу, Дашкесан, Гедабек, Горанбой, Нафталан, Кяльбаджар, Лачын, Зангилан, Физули, Газах, Агстафу, Товуз, Ширван, Лерик, Ярдымлы, Евлах и Мингячевир. В этих районах ожидается северо-западный ветер со скоростью 13.9-20.7 м/с.