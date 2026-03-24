В Азербайджане с завтрашнего дня ожидается усиление осадков - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Экология
- 24 марта, 2026
- 16:20
В некоторых регионах Азербайджана 25-30 марта прогнозируются осадки.
Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в отдельных районах осадки усилятся, прогнозируются грозы и град, в горных местностях выпадет снег.
Уровень воды в реках повысится, в отдельных горных реках ожидаются кратковременные сели.
