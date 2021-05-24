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В Азербайджане с завтрашнего дня ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В Азербайджане с завтрашнего дня ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Начиная с дневных часов 25 мая и по 27 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, с порывами до 20-23 м/с.
Экология
24 мая 2021 г. 16:41
В Азербайджане с завтрашнего дня ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Начиная с дневных часов 25 мая и по 27 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, с порывами до 20-23 м/с.

Как сообщает Report, в связи с этим Национальная служба гидрометеорологии сделала предупреждение.

Начиная с вечера 25 мая в северных и западных районах Азербайджана и до полудня 27 мая на территории страны ожидается неустойчивая погода, местами грозы, временами дожди, есть вероятность выпадения града. Будет преобладать западный ветер со скоростью 15-20 м/с, местами порывы ветра усилятся до 23-25 м/с.

Есть вероятность повышения уровня воды в реках, в некоторых горных реках Большого и Малого Кавказа ожидаются кратковременные паводки.

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