О нас
Аудио новости

В Азербайджане с 1 мая вводится мораторий на вылов рыбы

В Азербайджане с 1 мая вводится мораторий на вылов рыбы В связи с сезоном нереста рыбы с 1 мая вступает в силу мораторий на вылов рыбы во всех внутренних водоемах - реках, озерах, водохранилищах, который продлится до 1 сентября.
Экология
28 апреля 2022 г. 11:15
В Азербайджане с 1 мая вводится мораторий на вылов рыбы

В связи с сезоном нереста рыбы с 1 мая вступает в силу мораторий на вылов рыбы во всех внутренних водоемах - реках, озерах, водохранилищах, который продлится до 1 сентября.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Государственной службы экологической безопасности Хикмет Ализаде.

Начальник службы отметил, что с целью предотвращения незаконной ловли рыбы совместно с управлением полиции на водном транспорте проводятся регулярные рейды.

Руководитель службы призвал физические и юридические лица, которые занимаются выловом рыбы, соблюдать правила во время моратория.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan introduces moratorium on fishing from May 1
Версия на азербайджанском языке Mayın 1-dən balıq ovuna moratorium qüvvəyə minir

Экслюзивные новости

Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
27 апреля 2022 г. 16:27
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
27 апреля 2022 г. 14:25
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
26 апреля 2022 г. 13:21
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
26 апреля 2022 г. 11:53
В пресс-службе МВД Азербайджана новое назначение
В пресс-службе МВД Азербайджана новое назначение
26 апреля 2022 г. 09:44
Ислам Мустафаев: Мы около 25 лет вели интенсивные исследования по водородной энергетике
Ислам Мустафаев: Мы около 25 лет вели интенсивные исследования по водородной энергетике
25 апреля 2022 г. 22:20
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
22 апреля 2022 г. 16:13
В Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
ФотоВ Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
22 апреля 2022 г. 13:07
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
21 апреля 2022 г. 19:07
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
21 апреля 2022 г. 11:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi