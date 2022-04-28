В Азербайджане с 1 мая вводится мораторий на вылов рыбы

В связи с сезоном нереста рыбы с 1 мая вступает в силу мораторий на вылов рыбы во всех внутренних водоемах - реках, озерах, водохранилищах, который продлится до 1 сентября.

В связи с сезоном нереста рыбы с 1 мая вступает в силу мораторий на вылов рыбы во всех внутренних водоемах - реках, озерах, водохранилищах, который продлится до 1 сентября.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Государственной службы экологической безопасности Хикмет Ализаде.

Начальник службы отметил, что с целью предотвращения незаконной ловли рыбы совместно с управлением полиции на водном транспорте проводятся регулярные рейды.

Руководитель службы призвал физические и юридические лица, которые занимаются выловом рыбы, соблюдать правила во время моратория.