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В Азербайджане резко ухудшатся погодные условия

В Азербайджане резко ухудшатся погодные условия Днем 4 июня и с 5 по 9 июня в некоторых районах погода будет нестабильной.
Экология
2 июня 2023 г. 22:02
В Азербайджане резко ухудшатся погодные условия

Днем 4 июня и с 5 по 9 июня в некоторых районах погода будет нестабильной.

Об этом Report сообщила директор Бюро прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова.

В отдельных регионах осадки могут принять ливневый характер, возможны грозы, град. Интенсивными и сильными осадки ожидаются в Балакенской, Шекинской, Газахской, Гянджинской, Горно-Ширванской зонах. Западный ветер усилится преимущественно в горных и предгорных районах до 25-30 м/с.

В связи с ожидаемыми дождями ливневого характера повысится уровень воды в реках, а в некоторых горных реках не исключены сели.

С ожидаемой сильной ветреной погодой населению не рекомендуется стоять возле высотных зданий, крупных деревьев, заборов, которые могут представлять опасность.

Населению также рекомендуется держаться подальше от бассейна рек из-за опасности схода селей.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda hava şəraiti kəskin dəyişəcək, leysan olacaq, dolu düşəcək

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