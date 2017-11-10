В Азербайджане прошли сильные дожди, местами ливневого характера - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Обнародована фактическая погода, наблюдавшаяся в Азербайджане с полудня 9 ноября до утра 10 ноября.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, как прогнозировалось ранее, с полудня 9 ноября до утра 10 ноября на территории страны наблюдались нестабильные погодные условия, прошли дожди, местами ливни.

Количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило - 6-21 мм, в Лянкяран-Астаринской зоне – 4-52 мм, на Большом Кавказе – 2-21 мм, в районах Центрального Арана – 3-19 мм, на Малом Кавказе - 5-6 мм, в Газах-Гянджинской зоне – 1-11 мм, в Нахчыванской АР - 3-16 мм.