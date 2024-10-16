В Азербайджане проливные дожди привели к повышению уровня воды в реках

В Азербайджане проливные дожди привели к увеличению уровня воды в местных и трансграничных реках.

В Азербайджане проливные дожди привели к повышению уровня воды в местных и трансграничных реках.

Об этом сказал Report директор Центра гидрологии Национальной службы гидрометеорологии Асиф Вердиев.

По его словам, уровень воды в Куре в районе населенного пункта Гырагкесемен повысился на 6 см, что на 30% больше 10-дневной нормы, и на 10% больше по сравнению с прошлым годом.

Уровень воды в реке Ганых в районе населенного пункта Джалаир увеличился на 14 см, что близко к норме, и на 8% больше, чем в прошлом году. В реке Араз в районе населенного пункта Гывраг уровень воды поднялся на 9 см.