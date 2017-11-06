В Азербайджане прогнозируются нестабильные погодные условия, температура упадет на 6 градусов - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 7 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове будут преобладать пасмурные погодные условия.

Утром и вечером местами на полуострове будет моросить. Ветер северо-западный.

На Абшеронском полуострове ночью температура воздуха составит 9-13, днем 16-19 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 10-12, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Однако вечером и ночью местами будет моросить. Утром прогнозируется туман. Ветер восточный.

Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью ожидается 0-5, днем 9-14 градусов тепла.

Национальный департамент гидрометеорологии предупреждает, что после наблюдавшихся несколько дней благоприятных погодных условий начиная с 8 ноября до вечера 10 ноября погодные условия будут нестабильными, временами ожидаются дожди, местами - ливни, в горах - снег. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха упадет на 4-6 градусов. Вероятно повышение уровня воды в реках.